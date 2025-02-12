巴黎AI行動峰會落幕 美國英國拒絕簽署宣言

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-02-12 10:40

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英國與美國沒有在 AI 全球峰會上簽署巴黎 AI 行動峰會宣言。英國《衛報》周二（11 日）證實，美國和英國沒有簽署巴黎 AI 行動峰會宣言。

巴黎 AI 行動峰會周二落幕，包括歐盟與非洲聯盟委員會在內，最後有 61 國簽署宣言。

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這份由法國和印度（兩個共同主辦國）、中國等國家簽署的宣言，承諾要減少國家間數位科技差距，推動 AI 普及，並確保 AI 發展保持「開放、包容、透明、合乎道德、安全、可靠和值得信賴」。

首次在國際舞台露臉的美國副總統范斯在巴黎表示，作為設計和製造晶片的領導者，美國懷抱開放與合作的精神，「但要建立這種信任，我們需要一個國際監管體系，能夠促進 AI 技術發展，而不是扼殺它」。

他還警告與專制政權合作的風險，雖未點名中國，但表示川普政府將全力阻止專制政權利用 AI 加強軍事情報和監視能力，獲取外國數據，破壞其它國家國安。

據《BBC》報導，針對英國未簽字，英國首相發言人說，「這些討論仍在進行中」，並指出英國「在整個過程中與法國保持密切合作」。