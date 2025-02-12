20萬人力挺！ 丹麥：買美國加州 改名新丹麥
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 11:10
近日丹麥活動人士發起了一項名為「丹麥化」（Denmarkification）的運動，提議籌集 1 兆美元，購買美國加州，並將其改造成丹麥的領土，以反制美國總統川普企圖收購格陵蘭島的計畫。
這項運動由杜圖瓦（Xavier Dutoit）發起，在線請願在短短數小時內便獲約 20 萬簽名。杜圖瓦承諾，將加州更名為「新丹麥」，把迪士尼樂園改造成「安徒生樂園」。
杜圖瓦開玩笑地向《Politico》表示，丹麥玩具巨頭樂高（Lego）高層會主持美國和丹麥間的談判，因為「他們處理積木丟了而發脾氣的孩童經驗豐富，是這方面的專家」。
川普多次表達對格陵蘭的興趣，稱其具有戰略意義和礦產價值，甚至不排除通過經濟或軍事手段促成交易。
而「丹麥化」網站以類似措辭回應，承諾「讓加州再次偉大」。杜圖瓦還調侃稱，川普對加州的態度冷淡，或許會欣然接受這一交易。
杜圖瓦還鼓勵丹麥民眾參與，稱每位丹麥人只需捐贈 20 萬克朗（1.8 萬美元），即可達成目標。杜圖瓦還強調加州的溫暖氣候、陽光和豐富牛油果，吸引丹麥人支持。
這場諷刺性的運動，是丹麥對川普企圖收購格陵蘭的最新回應。此前，丹麥右翼議員維斯蒂森已明確表態：「川普先生，請聽清楚：格陵蘭是丹麥的一部分，不出售。」
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