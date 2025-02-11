中國航空業者賣機票不能低於200元？知情人士：屬實，已實施一段時間

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-11 08:10

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近日有消息稱，中國多家航空公司被有關部門約談或召開閉門會議，稱航空業者賣的票價過低，要求不准賣低於人民幣（下同）200 元的機票。有關部門還會監測票價，被發現低於 200 元賣票的航空公司，會接到「警告」。

據《界面新聞》周一（10 日）報導，一位中型航空公司的市場部人士表示，「不准賣低於 200 元機票」的消息屬實，而且已經實施一段時間，至少有一個月了。該人士說，該通知出自局方（即民航局），只是口頭通知，未下達正式文件。

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某 OTA 平台相關負責人也透露，從他們平台的數據來看，目前對外展示的機票價格確實沒有低於 200 元以下的機票（包含稅費）。

不過，有國有大型航空公司的市場營銷人士稱，民航業是市場化管理，不是公益交通，價格下限沒有明確要求過。但各航空公司價格戰嚴重時，民航局會出面調節。

「調節的方式就是統一控價，比如 A 和 B 兩家航空公司營運的同一條航線，票價相差 50 元，一直頻繁調價，持續時間較長。局方就會約談相關航空公司，並規定調價頻率和差額。」前述國有航空公司人士稱。

他表示，關於不准賣 200 元以下機票一事，目前沒看到相關文件下發，局方一般不會做這方面的運價規定。很可能是航空公司打價格戰，局方約談，所以只是口頭層面的通知，沒有下發紅頭文件。

中國不少航空公司 App 主頁都設置有「特價機票」功能欄。國航 (00753-HK) 方面，北京首都出發的近 30 趟特價航班中，最低價格在 210 元，為經濟艙全價 1.4 折，是 2 月 13 日北京首都飛往大連的航班；另外有 9 趟航班，票價在 230 元～290 元之間，包括北京首都飛往呂梁、烏蘭浩特、瀋陽、西安、蘭州等航班，其中 2 月 13 日北京首都～西安咸陽票價低至經濟艙 0.8 折，但是價格也高於 200 元，為 240 元。（以上均為不含機建燃油費的裸票價）