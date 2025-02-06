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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿徹丹尼爾斯米德蘭ADM-US的目標價調降至51元，幅度約3.77%

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 00:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)提出目標價估值：中位數由53元下修至51元，調降幅度3.77%。其中最高估值64元，最低估值48元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予阿徹丹尼爾斯米德蘭評價：積極樂觀0位、保持中立11位、保守悲觀3位。

阿徹丹尼爾斯米德蘭今(6日)收盤價為45.54元。近5日股價下跌3.77%，標普指數下跌0.49%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ADM市場預估目標價

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