鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)EPS預估下修至4.82元，預估目標價為56.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-04 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.9元下修至4.82元，其中最高估值5.4元，最低估值4.5元，預估目標價為56.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5.4(5.4)
|5.7
|5.45
|最低值
|4.5(4.5)
|4
|4.2
|平均值
|4.9(4.94)
|4.84
|4.96
|中位數
|4.82(4.9)
|4.85
|4.93
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|892.70億
|1,022.45億
|1,039.83億
|最低值
|834.18億
|830.40億
|831.88億
|平均值
|866.17億
|891.15億
|910.44億
|中位數
|858.71億
|868.28億
|895.87億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.44
|3.15
|4.79
|7.71
|6.43
|營業收入
|646.91億
|643.95億
|852.62億
|1,015.97億
|939.68億
詳細資訊請看美股內頁：
阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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