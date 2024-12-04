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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)EPS預估下修至4.82元，預估目標價為56.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-04 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.9元下修至4.82元，其中最高估值5.4元，最低估值4.5元，預估目標價為56.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值5.4(5.4)5.75.45
最低值4.5(4.5)44.2
平均值4.9(4.94)4.844.96
中位數4.82(4.9)4.854.93

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值892.70億1,022.45億1,039.83億
最低值834.18億830.40億831.88億
平均值866.17億891.15億910.44億
中位數858.71億868.28億895.87億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.443.154.797.716.43
營業收入646.91億643.95億852.62億1,015.97億939.68億

詳細資訊請看美股內頁：
阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSADM

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