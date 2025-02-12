鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾奇資本集團(ACGL-US)EPS預估下修至8.79元，預估目標價為117.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 02:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對艾奇資本集團(ACGL-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.93元下修至8.79元，其中最高估值9.5元，最低估值7.45元，預估目標價為117.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.5(9.5)
|10.5
|10.7
|最低值
|7.45(8.15)
|8.34
|10.05
|平均值
|8.66(8.9)
|9.67
|10.37
|中位數
|8.79(8.93)
|9.79
|10.37
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|194.39億
|204.45億
|199.01億
|最低值
|166.29億
|178.51億
|199.01億
|平均值
|180.84億
|192.35億
|199.01億
|中位數
|181.54億
|194.78億
|199.01億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.32
|5.23
|3.80
|11.62
|11.19
|營業收入
|83.79億
|88.84億
|94.99億
|133.56億
|168.60億
詳細資訊請看美股內頁：
艾奇資本集團(ACGL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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