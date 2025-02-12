search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾奇資本集團(ACGL-US)EPS預估下修至8.79元，預估目標價為117.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 02:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對艾奇資本集團(ACGL-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.93元下修至8.79元，其中最高估值9.5元，最低估值7.45元，預估目標價為117.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.5(9.5)10.510.7
最低值7.45(8.15)8.3410.05
平均值8.66(8.9)9.6710.37
中位數8.79(8.93)9.7910.37

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值194.39億204.45億199.01億
最低值166.29億178.51億199.01億
平均值180.84億192.35億199.01億
中位數181.54億194.78億199.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.325.233.8011.6211.19
營業收入83.79億88.84億94.99億133.56億168.60億

詳細資訊請看美股內頁：
艾奇資本集團(ACGL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSACGL

相關行情

台股首頁我要存股
艾奇資本集團89.73-1.89%

延伸閱讀


Empty