鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至2元，預估目標價為44.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-01 00:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.12元下修至2元，其中最高估值3.1元，最低估值0.51元，預估目標價為44.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.1(3.1)
|3.83
|3.7
|最低值
|0.51(1.3)
|1.42
|2.3
|平均值
|2.02(2.17)
|2.75
|3.15
|中位數
|2(2.12)
|2.67
|3.18
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|449.46億
|475.25億
|483.61億
|最低值
|414.21億
|429.96億
|443.48億
|平均值
|432.27億
|451.45億
|463.45億
|中位數
|431.62億
|452.16億
|464.64億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.64
|8.38
|6.28
|0.82
|營業收入
|385.42億
|549.68億
|569.02億
|446.22億
詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉主要指數平盤波動 本周美國通膨數據備受矚目
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏DOW-US的目標價調降至50元，幅度約3.85%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏DOW-US的目標價調降至47.5元，幅度約3.06%
- 盤中速報 - 陶氏(DOW-US)大跌5.08%，報38.97美元
上一篇
下一篇