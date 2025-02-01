search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至2元，預估目標價為44.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-01 00:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.12元下修至2元，其中最高估值3.1元，最低估值0.51元，預估目標價為44.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.1(3.1)3.833.7
最低值0.51(1.3)1.422.3
平均值2.02(2.17)2.753.15
中位數2(2.12)2.673.18

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值449.46億475.25億483.61億
最低值414.21億429.96億443.48億
平均值432.27億451.45億463.45億
中位數431.62億452.16億464.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.648.386.280.82
營業收入385.42億549.68億569.02億446.22億

詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDOW

相關行情

台股首頁我要存股
陶氏38.8650.82%

延伸閱讀


Empty