鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rexford工業不動產(REXR-US)EPS預估下修至1.19元，預估目標價為45.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 02:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Rexford工業不動產(REXR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.22元下修至1.19元，其中最高估值1.35元，最低估值1.12元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.35(1.38)
|1.62
|1.77
|1.92
|最低值
|1.12(1.12)
|1.04
|1.77
|1.92
|平均值
|1.22(1.24)
|1.4
|1.77
|1.92
|中位數
|1.19(1.22)
|1.43
|1.77
|1.92
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.86億
|12.53億
|12.86億
|13.99億
|最低值
|9.74億
|10.14億
|12.38億
|13.47億
|平均值
|10.40億
|11.69億
|12.62億
|13.73億
|中位數
|10.57億
|11.89億
|12.62億
|13.73億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.51
|0.80
|0.92
|1.12
|1.20
|營業收入
|3.35億
|4.53億
|6.31億
|7.94億
|9.33億
詳細資訊請看美股內頁：
Rexford工業不動產(REXR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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