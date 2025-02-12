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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rexford工業不動產(REXR-US)EPS預估下修至1.19元，預估目標價為45.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 02:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Rexford工業不動產(REXR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.22元下修至1.19元，其中最高估值1.35元，最低估值1.12元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.35(1.38)1.621.771.92
最低值1.12(1.12)1.041.771.92
平均值1.22(1.24)1.41.771.92
中位數1.19(1.22)1.431.771.92

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.86億12.53億12.86億13.99億
最低值9.74億10.14億12.38億13.47億
平均值10.40億11.69億12.62億13.73億
中位數10.57億11.89億12.62億13.73億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.510.800.921.121.20
營業收入3.35億4.53億6.31億7.94億9.33億

詳細資訊請看美股內頁：
Rexford工業不動產(REXR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSREXR

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