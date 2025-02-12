鉅亨速報 - Factset 最新調查：邦吉BG-US的目標價調降至87元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 06:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對邦吉(BG-US)提出目標價估值：中位數由90元下修至87元，調降幅度3.33%。其中最高估值125元，最低估值74元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予邦吉評價：積極樂觀5位、保持中立5位、保守悲觀0位。
邦吉今(12日)收盤價為69.92元。近5日股價下跌3.33%，標普指數上漲0.51%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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