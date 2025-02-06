鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rexford工業不動產(REXR-US)EPS預估上修至1.24元，預估目標價為45.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Rexford工業不動產(REXR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.22元上修至1.24元，其中最高估值1.38元，最低估值1.18元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.38(1.38)
|1.62
|1.6
|1.68
|最低值
|1.18(1.15)
|1.3
|1.6
|1.68
|平均值
|1.26(1.24)
|1.43
|1.6
|1.68
|中位數
|1.24(1.22)
|1.41
|1.6
|1.68
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.86億
|12.53億
|13.35億
|14.53億
|最低值
|9.80億
|11.77億
|12.86億
|13.99億
|平均值
|10.51億
|12.12億
|13.11億
|14.26億
|中位數
|10.58億
|12.02億
|13.11億
|14.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.51
|0.80
|0.92
|1.12
|營業收入
|3.35億
|4.53億
|6.31億
|7.94億
詳細資訊請看美股內頁：
Rexford工業不動產(REXR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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