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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rexford工業不動產(REXR-US)EPS預估上修至1.24元，預估目標價為45.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Rexford工業不動產(REXR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.22元上修至1.24元，其中最高估值1.38元，最低估值1.18元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.38(1.38)1.621.61.68
最低值1.18(1.15)1.31.61.68
平均值1.26(1.24)1.431.61.68
中位數1.24(1.22)1.411.61.68

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.86億12.53億13.35億14.53億
最低值9.80億11.77億12.86億13.99億
平均值10.51億12.12億13.11億14.26億
中位數10.58億12.02億13.11億14.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.510.800.921.12
營業收入3.35億4.53億6.31億7.94億

詳細資訊請看美股內頁：
Rexford工業不動產(REXR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSREXR

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