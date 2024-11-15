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鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估上修至3.51元，預估目標價為44.38元

鉅亨網新聞中心 2024-11-15 16:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.44元上修至3.51元，其中最高估值3.97元，最低估值3.17元，預估目標價為44.38元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.97(3.97)4.525.57.05
最低值3.17(3.17)1.522.733.24
平均值3.53(3.5)3.193.914.85
中位數3.51(3.44)3.123.84.25

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值390.62億444.80億472.96億330.66億
最低值336.24億225.50億210.57億210.37億
平均值366.24億345.55億351.96億270.52億
中位數371.03億341.85億337.08億270.52億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.40-2.112.215.024.70
營業收入288.97億183.87億312.12億448.10億363.73億

詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSU

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