鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估上修至3.61元，預估目標價為44.58元
鉅亨網新聞中心 2024-11-18 22:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.51元上修至3.61元，其中最高估值3.97元，最低估值3.17元，預估目標價為44.58元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.97(3.97)
|4.52
|5.5
|7.05
|最低值
|3.17(3.17)
|1.52
|2.96
|3.24
|平均值
|3.56(3.53)
|3.21
|3.94
|4.85
|中位數
|3.61(3.51)
|3.12
|3.8
|4.25
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|390.62億
|444.80億
|472.96億
|330.66億
|最低值
|336.24億
|225.50億
|210.57億
|210.37億
|平均值
|366.34億
|345.42億
|351.95億
|270.52億
|中位數
|371.03億
|341.85億
|337.04億
|270.52億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.40
|-2.11
|2.21
|5.02
|4.70
|營業收入
|288.97億
|183.87億
|312.12億
|448.10億
|363.73億
詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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