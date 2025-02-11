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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)EPS預估下修至0.29元，預估目標價為19.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-11 20:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.3元下修至0.29元，其中最高估值0.47元，最低估值0.21元，預估目標價為19.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.47(0.47)0.681.632.9
最低值0.21(0.21)0.250.410.69
平均值0.3(0.3)0.450.751.43
中位數0.29(0.3)0.450.681.13

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值21.08億26.63億47.39億75.91億
最低值17.08億18.12億20.65億24.86億
平均值17.69億21.00億28.26億40.57億
中位數17.54億20.96億26.73億32.52億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.25-0.09-0.10-0.03-3.82
營業收入9.67億13.86億18.69億20.79億16.54億

詳細資訊請看美股內頁：
Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMBLY

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