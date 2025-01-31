鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)EPS預估下修至0.3元，預估目標價為19.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.4元下修至0.3元，其中最高估值0.47元，最低估值0.21元，預估目標價為19.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.47(0.49)
|0.77
|1.63
|2.9
|最低值
|0.21(0.3)
|0.33
|0.41
|0.69
|平均值
|0.33(0.4)
|0.49
|0.79
|1.56
|中位數
|0.3(0.4)
|0.49
|0.78
|1.21
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|21.08億
|35.05億
|47.39億
|75.91億
|最低值
|17.08億
|18.48億
|20.65億
|24.86億
|平均值
|18.28億
|22.10億
|28.27億
|43.10億
|中位數
|17.60億
|21.31億
|26.94億
|33.06億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.25
|-0.09
|-0.10
|-0.03
|-3.82
|營業收入
|9.67億
|13.86億
|18.69億
|20.79億
|16.54億
詳細資訊請看美股內頁：
Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 對這波牛市來說 輝達財報是翻雲覆雨手
- 川普要對加墨再加徵關稅 福特、通用汽車嚇跌
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mobileye Global Inc - Class AMBLY-US的目標價調升至20元，幅度約5.26%
- 〈財報〉內外交迫 Mobileye Global預測全年營收低於預期
上一篇
下一篇