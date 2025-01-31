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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mobileye Global Inc - Class AMBLY-US的目標價調降至19元，幅度約5%

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)提出目標價估值：中位數由20元下修至19元，調降幅度5%。其中最高估值32.1元，最低估值10元。

綜合評級 - 共有28位分析師給予Mobileye Global Inc - Class A評價：積極樂觀15位、保持中立9位、保守悲觀4位。

Mobileye Global Inc - Class A今(31日)收盤價為16.31元。近5日股價下跌5%，標普指數下跌0.78%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MBLY市場預估目標價

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Mobileye Global Inc - Class A16.311.87%

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