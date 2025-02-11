限貸令喘口氣！銀行法72-2限額比率降 金管會分析與這原因有關

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-11 20:58

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2024 年國內房市過熱，銀行紛紛祭出限貸令，金管會銀行局今 (11) 日揭露《銀行法》 72-2 最新水位，截至去年 12 月底，36 家國銀 (不含土銀、輸銀) 平均比率降至 26.44%，為去年 6 月以來的新低，主要因存款大幅增加，使得銀行不動產放款壓力稍稍緩解。

《銀行法》72-2 條規範，銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額總和的 30%，被市場稱之為「不動產放款天條」。

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銀行局副局長侯立洋表示，該比率的分子為住宅建築及企業建築放款，總餘額為 15.16 兆元；分母則為存款總餘額 + 金融債券發售額，餘額為 57.33 兆元，比率平均數為 26.44%，較前一月下降 0.26 個百分點。

談及該比率下滑的原因，侯立洋解釋，事實上，無論是分子或分母都有微幅上升，但分母增幅較高，大家都有持續在控管房貸餘額，但隨著經濟成長，房貸會同步成長，同時也會增加存款，民眾本身持續都有存款需求。

就個別銀行狀況來看，超過 29% 新增 1 家，也就是星展銀行，侯立洋指出，雖然星展的分子、分母都有減少，但分母減少較多，使得該比率重回 29% 警戒值之上。

28% 以上、未滿 29% 從前一月的 5 家降至 1 家，除星展上升外，另 3 家該比率皆有所改善；27% 以上、未滿 28% 則為 11 家；26% 以上、未滿 27% 共有 7 家。比率落在 26-30% 之間的銀行總家數為 20 家，持平上月。