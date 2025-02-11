健喬看好心血管、呼吸道需求 銷售訂單持續暢旺

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-11 18:31

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健喬指出，冬季是呼吸道疾病好發季節，流感更於每年 10 月開始，並在農曆春節前後達到高峰。呼吸道過敏氣喘產品包含欣必復氣化噴霧劑、帝伏寧、樂鼻寧水性鼻用噴液劑. 等，與銷售增幅年增 60% 以上，愛克痰 (NAC) 系列產品更因季節性需求，業績大幅成長。

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另外，健喬代理 elltrion 心血管與糖尿病疾病產品，因銷售通路及品項的增加，包含易得平錠、愛妥糖錠、歐欣尼錠等，銷售熱度每季逐步上升。

健喬旗下子公司優良生醫 (UHC) 產品「金吉胃福適」也因季節性因素銷售暢旺。今年持續積極洽談擴大供應鏈合作，逐步引進海外優質商品，以提升公司及品牌的市場能見度。此外，UHC 也將加入第二波「綠鳥聯盟」會員店，並推出專為綠鳥會員打造的新品，與合作夥伴共同開創大健康市場的新局面。

隨著全球保健品市場的成長趨勢，以及消費者對健康管理和免疫力提升需求的增加，健喬相關保健產品與多家連鎖藥局持續不斷深入合作，看好保健品業務在未來幾年內將持續強勁成長力道。

展望 2025 年，健喬持續深耕利基市場，包括開展生物相似藥經銷代理領域，繼續關注流感高峰的季節需求，呼吸道產品的銷售潛力大幅增長，帶動全年營運再創佳績。