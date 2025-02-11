〈長科法說〉去年Q4業外挹注 EPS 0.56元創九季新高

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以產品線區分，去年 IC 佔比 32%、QFP 佔比 15%、QFN 佔比 26%、Discrete 佔比 18%、EMS-LED 佔比 9%，其中，QFN 佔比提升，去年 QFN 業績成長 4 成，主要應用為消費性電子；應用別來看，3C 46%、車用 29%、工控 22%、其他 3%，消費性業績成長 2 成、非消費性業績年減 1 成左右。