〈長科法說〉去年Q4業外挹注 EPS 0.56元創九季新高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-11 17:49
導線架龍頭長科 *(6548-TW) 今 (11) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，受惠本業穩健與業外匯兌利益挹注，單季稅後純益達 5.26 億元，季增 24%，年增 88%，每股稅後純益 0.56 元，相當於賺進 1.4 個股本，創下九季來新高，累計全年達 2.02 元。
長科 * 去年第四季營收 31.69 億元，季增 1%，年增 9%，毛利率 23.6%，季減 1.6 個百分點，年增 1.2 個百分點，營益率 13.6%，季減 1.4 個百分點，年增 1.1 個百分點，稅後純益 5.26 億元，季增 24%，年增 88%，每股稅後純益 0.56 元。
長科 * 去年營收 119.87 億元，年增 4%，毛利率 24.1%，年增 1.6 個百分點，營益率 13.8%，年增 1.3 個百分點，稅後純益 18.96 億元，年增 21%，每股稅後純益 2.02 元。
以產品線區分，去年 IC 佔比 32%、QFP 佔比 15%、QFN 佔比 26%、Discrete 佔比 18%、EMS-LED 佔比 9%，其中，QFN 佔比提升，去年 QFN 業績成長 4 成，主要應用為消費性電子；應用別來看，3C 46%、車用 29%、工控 22%、其他 3%，消費性業績成長 2 成、非消費性業績年減 1 成左右。
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