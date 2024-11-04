長科*高階導線架出貨續旺 Q4營收估季增1%-7%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-04 17:58

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導線架大廠長科 *(6548-TW) 今 (4) 日舉行法說會，展望後市，公司表示，受惠高階導線架出貨續強，第四季營收估達 31.5 至 33.4 億元，季增 1 至 7%，為五季來新高。

長科 * 預估，第四季營收為 31.5-33.4 億元，基於新台幣 32 元兌 1 美元之平均匯率假設，毛利率約 23.9-26.9%，營益率 14.1-17.1%。

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長科 * 表示，過去一年多來，公司積極布局高階導線架，隨著新廠陸續通過客戶認證並開始出貨，帶動第四季營運持續向上，也看好氮化鎵 (GaN) 相關導線架市場。

Mini LED 方面，長科 * 已導入韓系家電大廠，為 65 吋產品，預期後續還有其他尺寸的產品，長科 * 也將同步開發下世代 Mini LED 背光產品。