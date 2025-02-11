中華電信營收獲利亮眼 董座簡志誠：股利會讓股東有驚喜

中華電信持續進行土地資產活化，總經理林榮賜指出，南港大樓預計第二季啟動招租，同時啟動台北市機房資產活化，並在台中、高雄開發商辦、商場及旅館。另外，光世代青埔合建案也預計在 2026 年完工。

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林榮賜說明，目前中華電信直接投資的公司有 47 家，包括子公司 22 家、權益法 12 家、非權益法 13 家，不含再轉投資，已經 IPO 的公司則有中華精測 (6510-TW)、神腦 (2450-TW)、是方電 (6561-TW) 及勤崴國際 (6516-TW)。中華電信今年以策略投資為導向，重點投資包含 AI、文創內容、海外市場等領域，包含子公司資拓宏宇、中華資安、中華立鼎 IPO。