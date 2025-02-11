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羅昇投資氫豐能源攜手布局氫能市場 加速氫能技術商業化應用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-11 13:45

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羅昇投資氫豐能源 跨入氫能市場布局。(鉅亨網資料照)

佳世達 (2352-TW) 集團旗下羅昇 (8374-TW) 宣布，投資氫豐能源，藉此擴大其在新能源領域的布局。此合作還可加速氫能技術在台灣市場的商業化應用，進一步助力企業穩定取得綠電來源，支持各行業的綠色轉型目標。

羅昇表示，將引入氫豐能源「混氫燃料電池」技術，該技術能夠利用 50% 至 100% 濃度的氫氣，直接將工業餘氫與製程尾氣轉化為清潔電力，並降低燃料成本，使氫能應用更具經濟效益，與傳統純氫系統相比，混氫成本僅為純氫的 1%，展現出核心成本優勢。


根據 Precendence Research 市場研究預測，綠氨市場 (Green Ammonia Market) 在 2025 年預計達到 8.96 億美元，並在 2034 年增長至 1219.2 億美元，年複合成長率 (CAGR) 高達 72.6%，氨轉氫是綠氨市場的應用之一，突顯出氫能在全球能源轉型中的發展潛力。

隨著各國相繼推出氫能發展政策，台灣政府亦將氫能納入 2050 能源轉型計劃中，並設立了相應的補助及激勵措施，以促進氫能技術的研發與應用。這些政策推動了氫能產業的發展與商業環境。

羅昇與氫豐能源的合作結合了羅昇在工業自動化跟能源領域上的深厚經驗，及氫豐能源的氫能創新技術，形成強大的互補優勢，並降低企業能源轉型的成本和風險。

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