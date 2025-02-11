羅昇投資氫豐能源攜手布局氫能市場 加速氫能技術商業化應用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-11 13:45

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羅昇表示，將引入氫豐能源「混氫燃料電池」技術，該技術能夠利用 50% 至 100% 濃度的氫氣，直接將工業餘氫與製程尾氣轉化為清潔電力，並降低燃料成本，使氫能應用更具經濟效益，與傳統純氫系統相比，混氫成本僅為純氫的 1%，展現出核心成本優勢。

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根據 Precendence Research 市場研究預測，綠氨市場 (Green Ammonia Market) 在 2025 年預計達到 8.96 億美元，並在 2034 年增長至 1219.2 億美元，年複合成長率 (CAGR) 高達 72.6%，氨轉氫是綠氨市場的應用之一，突顯出氫能在全球能源轉型中的發展潛力。

隨著各國相繼推出氫能發展政策，台灣政府亦將氫能納入 2050 能源轉型計劃中，並設立了相應的補助及激勵措施，以促進氫能技術的研發與應用。這些政策推動了氫能產業的發展與商業環境。