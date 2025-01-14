康和證券攜手美帥化學 簽約啟動上市櫃輔導計畫

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-14 17:04

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美帥化學 1977 年於台灣成立，一直以來，美帥秉持創辦人沈木泉先生「堅持品質、不斷創新」的理念，從配方開發、品質控制、製造流程暨安全性到包裝設計的不斷提升創新，以世界最先進的標準自我要求，造就美帥在化妝品設計加工製造 (ODM) 領域眾多「第一」的紀錄，透過不斷的精進發展，終成彩妝品界創意品質權威並贏得國內外知名品牌信賴配合。

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為繼續推動彩妝、保養和休閑生活的結合，美帥於 2023 年創立臺灣美研院美妝博物館，透過美帥領先世界的獨家藝術化工藝與客製化體驗，希望藉由這個感性且知性的平台，為人類創造更美，更健康的未來。

美帥化學承載半世紀經驗，拓展美妝未來，同步攜手台灣美研院引領全球美妝市場。在「顏值經濟」的當下，愛美之心人皆有之，越来越多的消費者更願意「變美及凍齡」的道路上花錢。加上近年來新興發展中國家經濟展迅速，人們消費能力不斷提昇，對化妝品需求也逐漸擴大，未来化妝品行業商機快速成長，2026 年全球化妝品市場規模有望逹到 7,297 億美元。

康和證券董事長鄭大宇表示，很開心能夠與美帥化學簽約啟動上市櫃輔導計畫，快時尚與美健康確實是很好的切入點，未來國內上市櫃市場有望再添新的生力軍。美帥化學董事長沈詠盛先生也指出，啟動股票上市櫃計畫能讓公司體質更加強健，提升企業國際知名度及財務透明度，俾利美帥公司朝下一個階段成長目標邁進。

美帥化學有多項第一之榮耀：台灣第一家榮獲國家磐石獎的化妝品 ODM 製造商、台灣第一批以五項化妝品劑型，通過衛福部 GMP 符合性檢查的化妝品製造商、台灣第一家堅持以 ODM 為主的化妝品製造商、台灣第一家擁有由 SGS 輔導成立自主檢驗室的化妝品 ODM 製造商、台灣第一家大規模外銷彩妝品到美國的 ODM 製造商、台灣第一批榮列在美國食品藥物管理局 (FDA) 綠色名單的製造商、台灣第一家以 4D 造型粉為法國、美國及日本知名集團的專櫃品牌量身訂製年度專案限量品與 台灣第一家為國際知名香水品牌 ODM 香水膏的製造商等多項榮耀。

美帥化學在未來會持續深耕為國內外品牌設計加工 (ODM) 製造外, 同時會以臺灣美研院平台推展各私有品牌及做為美及健康的平台。美帥化學深耕化妝品產業近五十年, 鑑於國人普遍崇尚歐美化妝品品牌，美帥化學希望透過臺灣美研院，讓消費者認識本土化妝品製造業在品質上已達世界第一流，並進一步提升對本土品牌的支持。

同時，美帥化學也希望藉由嶄新美的議題規劃，結合產學合作，推動關懷女性身心與自我健康保健的議題，期望透過工作、生活與衛教推廣公益事業的結合，打造新的美麗健康產業，創造更多就業機會，並引導企業品牌提升社會責任意識，為社會帶來更美好、健康的未來。

台灣資本市場在國際能見度持續提升，透過此一平台，除有助美帥化學股份有限公司引入市場多元且長期、穩定資金及多方優秀人才加入，藉主管機關對企業的監理及資訊透明度要求，亦有利持續檢視、優化管理效能，讓美帥公司在面向顏值經濟新世代時，更具有產業競爭優勢，期能全面深化及擴大與國際美粧品牌互動合作及階段性的投資.

董事長沈詠盛表示：「我們希望將台灣的美妝實力推向世界舞台，讓全世界都認識台灣的美。未來，美帥化學將持續投資研發，打造一個充滿創新活力、永續發展的美妝企業。我們相信，透過我們的努力，將能為全球消費者帶來更多美麗與驚喜。」