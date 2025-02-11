入口網站趕搭AI浪潮 Yahoo奇摩完成10年來最大改版
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-11 15:14
Yahoo 奇摩今 (11) 日宣布，桌機版首頁正式釋出 10 年來最大改版，提供三大主要功能更新，包括現代視覺風格、生活資訊卡片和智慧搜尋，而 Yahoo 奇摩 App 也運用生成式 AI，整合既有智慧新聞彙整技術，在每日海量的新聞報導資訊中，自動生成即時重點新聞、AI 新聞摘要。
Yahoo 奇摩指出，新版本上線後，可一頁瀏覽最新的新聞話題、股票即時行情、賽事比分等日常資訊，同時透過搜尋框輕鬆掌握最新熱搜關鍵字、預覽關注投資標的行情等，全方位提升台灣千萬用戶的網路生活體驗。
Yahoo 奇摩認為，資訊過載已是現代人常見的問題，因此，首頁擴展頁面寬度，並整合股市、運動賽事、星座運勢等資訊卡片，讓用戶一開啟首頁就能即時掌握重要的財經股市、體育賽事和生活日常資訊。
同時，Yahoo 奇摩導入全新智慧搜尋功能，只要點開搜尋框，無需按下搜尋鍵，就能直接看到現在最夯的熱搜關鍵字詞，並在輸入文字的同時，能馬上看見對應資訊。
另一方面，作為廣納各方新聞來源的聚合平台， Yahoo 奇摩 App 運用生成式 AI、與既有智慧新聞彙整技術整合，在每日海量的新聞報導資訊中，自動生成即時重點新聞、AI 新聞摘要，同時透過平台機制進行內容把關，並持續蒐集網友回饋，即時做出對應調整。
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