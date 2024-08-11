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水五金廠上半年毛利回升獲利成長 成霖EPS 0.84元 橋椿1.79元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-11 08:10

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橋椿董事長楊慶祺。(鉅亨網記者張欽發攝)

衛浴及水龍頭廠成霖 (9934-TW) 今 (10) 日公布最新財報，2024 年第二季稅後純益 2.22 億元，每股純益爲 0.54 元，上半年稅後純益 3.45 億元，年增 65.17% 每股純益 0.84 元；而橋椿 (2062-TW) 上半年稅後純益 3.59 億元，年增 4.99 倍，每股純益達 1.79 元，毛利率都回升且獲利成長。

成霖在 2023 年轉盈，2024 年更可衽惠 Gerber 品牌受惠庫存回補及英國 PJH 成長帶動獲利再成長。


成霖 2024 年第二季營收 48.79 億元，毛利率 36.06%，季增 1.86 個百分點，年增 6.04 個百分點，2024 年第二季稅後純益 2.22 億元，季增 79.8%，年增 33.25%，每股純益爲 0.54 元

成霖 2024 年上半年營收 92 億元，毛利率 35.18%，年增 6.59 個百分點，上半年稅後純益 3.45 億元，年增 65.17% 每股純益 0.84 元

而橋椿 2024 年第二季營收爲 20.43 億元，毛利率 18.05%，季增 4.83 個百分點，年增 6.02 個百分點，稅後純益 2.13 億元，季增 46.36%，年增 1.12 倍，每股純益爲 1.07 元。橋椿 2024 年上半年營收爲 40.31 億元，毛利率 15.67%，年增 5.5 個百分點，2024 年上半年財報稅後純益 3.59 億元，年增 4.99 倍，每股純益達 1.79 元。

橋椿 2024 年 7 月營收 5.88 億元，月減 12.91%，年減 14.91%，2024 年 1-7 月營收 46.19 億元，年增 12.4%。目前法人對於橋椿下半年營收表現暫持偏向保守看法。

橋椿金屬爲全球廚房衛浴產業裝飾設備鋅壓鑄零組件領導製造商，主力客戶包括北美、歐洲、亞洲知名水龍頭及衛浴設備廠，如科勒（Kohler）、東陶（ToTo）、摩恩（Moen）、美標（American Standard）等大廠，共計約 20 家，橋椿客戶在北美與歐洲市占率達 60% 以上。

橋椿目前的生產據點涵蓋兩岸，但相對於同業的近期在東南亞地區進行投資，橋椿表示，近年來橋椿金屬在台灣有執行中的擴張及自動化生產的投資計畫，目前並沒有赴其他海外地區設廠的規劃。

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