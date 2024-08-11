水五金廠上半年毛利回升獲利成長 成霖EPS 0.84元 橋椿1.79元

衛浴及水龍頭廠成霖 ( 9934-TW ) 今 (10) 日公布最新財報，2024 年第二季稅後純益 2.22 億元，每股純益爲 0.54 元，上半年稅後純益 3.45 億元，年增 65.17% 每股純益 0.84 元；而橋椿 ( 2062-TW ) 上半年稅後純益 3.59 億元，年增 4.99 倍，每股純益達 1.79 元，毛利率都回升且獲利成長。

成霖在 2023 年轉盈，2024 年更可衽惠 Gerber 品牌受惠庫存回補及英國 PJH 成長帶動獲利再成長。

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橋椿目前的生產據點涵蓋兩岸，但相對於同業的近期在東南亞地區進行投資，橋椿表示，近年來橋椿金屬在台灣有執行中的擴張及自動化生產的投資計畫，目前並沒有赴其他海外地區設廠的規劃。