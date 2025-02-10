鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估下修至20.98元，預估目標價為790.5元
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 20:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2024年EPS預估：中位數由21.09元下修至20.98元，其中最高估值23元，最低估值19.92元，預估目標價為790.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|23(23)
|40.51
|52.6
|最低值
|19.92(19.92)
|28.49
|33.23
|平均值
|21.1(21.16)
|34.42
|43.28
|中位數
|20.98(21.09)
|33.43
|42.7
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|16,017,000
|26,156,000
|32,385,270
|最低值
|15,779,000
|19,074,000
|23,761,820
|平均值
|15,865,950
|22,371,130
|27,441,130
|中位數
|15,870,000
|22,140,000
|26,892,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|14.28
|14.68
|13.12
|12.88
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|12,712,629
|13,856,991
|14,257,907
|12,214,199
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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