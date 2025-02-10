search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估下修至20.98元，預估目標價為790.5元

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 20:10


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2024年EPS預估：中位數由21.09元下修至20.98元，其中最高估值23元，最低估值19.92元，預估目標價為790.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值23(23)40.5152.6
最低值19.92(19.92)28.4933.23
平均值21.1(21.16)34.4243.28
中位數20.98(21.09)33.4342.7

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值16,017,00026,156,00032,385,270
最低值15,779,00019,074,00023,761,820
平均值15,865,95022,371,13027,441,130
中位數15,870,00022,140,00026,892,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS14.2814.6813.1212.88
營業收入
(單位：新台幣千元)		12,712,62913,856,99114,257,90712,214,199

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
雙鴻587-0.68%
美元/台幣32.8390.16%

延伸閱讀


Empty