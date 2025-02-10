寶陞1月營收1.64億元年增1.98% 持續觀察美消費回升

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-10 19:55

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專業地板品牌及室內建材銷售商寶陞 (2948-TW) 今 (10 日公布 2025 年 1 月營收 1.64 億元，不畏農曆春節長假影響，1 月營收月減 8.08%，但仍較去年同期成長 1.98%，逆勢寫下歷年同期次高亮眼佳績。

寶陞主管表示，1 月營收主要受惠美國佛州地區銷售表現大幅成長，且集團積極深化美國加州、德州、佛州三大重點區域，共計六個直營分銷據點及倉儲物流中心，並透過強化自有業務團隊、以及結合佈建在地物流車隊，有效快速為客戶提供供貨服務，有助於擴增當地與其他鄰近區域客戶量體，維持品牌於當地市場的良好競爭力、滲透率。

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寶陞主管進一步指出，隨著集團持續深化經營策略與研發設計能力，透過可彈性設計改良地板相關產品之優勢，根據當地市場趨勢與消費者喜好推出更符合需求的地板產品，有助於寶陞拓展不同地區之目標客群，同時完善櫥櫃、石英石檯面、中島、室內裝修邊條等多元化產品線，滿足當地零售商、設計師與裝工的專業工作者一站式購足需求，助力集團整體營運良好成長動能。

展望 2025 年第一季，寶陞仍持續觀察美國降息後民眾消費需求的回升，並積極深化美國加州、德州及佛州地區分銷據點銷售表現，以及擴大全美六大區域業務銷售及經銷布局策略，更於美國德州推出德國製超耐磨地板 WÜNDER 系列，已獲得客戶好評。