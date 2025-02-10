兩大效應帶動 聯發科1月營收511億元 創下26個月來新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-10 19:12

‌



IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公布 1 月營收 511.44 億元，月增 22.7%，年增 14.94%；受惠中國補貼手機政策以及客戶提前因應關稅拉貨，聯發科 1 月營收不淡，一舉創下 2 年 4 個月來新高，也是同期新高。

‌



聯發科上周五召開法說會後，也獲美系外資調高目標價至 1800 元，外資看好，隨著智慧型手機品牌更積極推出具有 AI 功能的設備，加上聯發科繼續搶食高階智慧型手機市占率，即便整體手機出貨量成長停滯，整體平均售價與產品組合將有利於聯發科業務發展。

另外，外資也預期，聯發科在 AI ASIC 上具備優勢，將為其帶來數十億美元的營收，且也觀察到聯發科持續尋找邊緣和雲端的各種專案，預估其運算業務未來 2-3 年內將超越手機業務，營收占比估超過 20%。