宜特三大領域需求熱 1月營收3.78億元創同期新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-10 17:05

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宜特 (3289-TW) 今 (10) 日公佈 1 月營收 3.78 億元，月增 1.56%，年增 1.44%，創下歷年同期新高紀錄；宜特表示，儘管 1 月適逢農曆新年假期，工作天數減少，但公司營運展現出淡季不淡的強勁態勢。

宜特指出，1 月營收表現亮眼，主要受惠於延續去年 AI、高速運算與車用電子市場的強勁需求，帶動故障分析 (FA)、可靠度驗證 (RA)、材料分析 (MA)、訊號測試等核心業務的穩健增長。特別是在 AI 應用推動先進製程與高速訊號測試需求提升下，公司相關驗證服務訂單持續湧入，目前在手訂單量水位維持在高檔水準，顯示市場需求仍然強勁。

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此外，車用電子與太空環境測試領域也展現穩定增長動能，推升整體營收創下歷年同期新高，展現淡季不淡的成長韌性。

展望未來，宜特將持續強化核心技術與客戶服務，聚焦市場趨勢，推動五大解決方案，包括汽車電子驗證、太空環境測試、AI 高速驗證、先進製程與封裝，以及智慧即時全球可靠度驗證。這些方案將協助客戶縮短產品開發週期，提升產品品質與市場競爭力，預期將為公司未來營運帶來正面貢獻。

宜特指出，全球車用半導體市場持續快速成長，為協助客戶加速車用電子產品上市，宜特集團已取得 IATF 16949 品質管理系統認證，並可提供車用電子驗證服務，全面提升車用產品的安全與穩定性。

在太空環境測試方面，隨著亞洲國家積極投入低軌衛星發展，宜特已建構亞洲最完整的太空環境測試實驗室，提供從地面到太空的一站式測試解決方案，確保衛星與航太零組件在極端環境中具備高可靠度。

在 AI 高速驗證領域，宜特專注於高頻訊號測試及模擬設計評估，近期諸多系統廠委託，針對 AI 高速傳輸架構進行測試。透過精準的訊號完整性 (SI) 與電源完整性 (PI) 分析，確保產品符合最新技術規範與市場需求，加速 AI 算力提升與能效優化。