營收速報 - 夏都(2722)1月營收5,547萬元年增率高達49.12％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 18:15
今年1-1月累計營收為5,547萬元，累計年增率49.12%。
最新價為33.85元，近5日股價下跌-1.6%，相關觀光事業下跌-0.69%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+86 張
- 外資買賣超：+66 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+20 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|5,547萬
|49%
|47%
|24/12
|3,781萬
|-17%
|-10%
|24/11
|4,191萬
|-13%
|5%
|24/10
|3,989萬
|-21%
|-15%
|24/9
|4,697萬
|-13%
|-33%
|24/8
|7,037萬
|-19%
|-3%
夏都(2722-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為一般旅館業。餐館業。商品銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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