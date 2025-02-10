search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 夏都(2722)1月營收5,547萬元年增率高達49.12％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 18:15


夏都(2722-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣5,547萬元，年增率49.12%，月增率46.68%。

今年1-1月累計營收為5,547萬元，累計年增率49.12%。

最新價為33.85元，近5日股價下跌-1.6%，相關觀光事業下跌-0.69%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+86 張
  • 外資買賣超：+66 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+20 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 5,547萬 49% 47%
24/12 3,781萬 -17% -10%
24/11 4,191萬 -13% 5%
24/10 3,989萬 -21% -15%
24/9 4,697萬 -13% -33%
24/8 7,037萬 -19% -3%

夏都(2722-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為一般旅館業。餐館業。商品銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報1月營收夏都

相關行情

台股首頁我要存股
夏都33.85-0.29%
美元/台幣32.8390.16%

延伸閱讀


Empty