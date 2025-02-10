營收速報 - 金寶(2312)1月營收150.24億元年增率高達36.13％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 18:15
今年1-1月累計營收為150.24億元，累計年增率36.13%。
最新價為25元，近5日股價上漲2.04%，相關其他電子下跌-1.62%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2406 張
- 外資買賣超：+2452 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-46 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|150.24億
|36%
|15%
|24/12
|130.79億
|17%
|-17%
|24/11
|158.05億
|4%
|-5%
|24/10
|166.99億
|11%
|-10%
|24/9
|185.45億
|22%
|35%
|24/8
|137.68億
|17%
|1%
金寶(2312-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品等之製造、加工、買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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