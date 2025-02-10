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鉅亨速報

營收速報 - 金寶(2312)1月營收150.24億元年增率高達36.13％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 18:15


金寶(2312-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣150.24億元，年增率36.13%，月增率14.87%。

今年1-1月累計營收為150.24億元，累計年增率36.13%。

最新價為25元，近5日股價上漲2.04%，相關其他電子下跌-1.62%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2406 張
  • 外資買賣超：+2452 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-46 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 150.24億 36% 15%
24/12 130.79億 17% -17%
24/11 158.05億 4% -5%
24/10 166.99億 11% -10%
24/9 185.45億 22% 35%
24/8 137.68億 17% 1%

金寶(2312-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品等之製造、加工、買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報1月營收金寶

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