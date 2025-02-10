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鉅亨速報

營收速報 - 鴻準(2354)1月營收85.03億元年增率高達146.64％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 18:15


鴻準(2354-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣85.03億元，年增率146.64%，月增率-43.86%。

今年1-1月累計營收為85.03億元，累計年增率146.64%。

最新價為73.2元，近5日股價下跌-3.17%，相關其他電子下跌-1.62%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4047 張
  • 外資買賣超：-3969 張
  • 投信買賣超：-278 張
  • 自營商買賣超：+200 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 85.03億 147% -44%
24/12 151.47億 382% 32%
24/11 114.52億 223% 74%
24/10 65.71億 22% 17%
24/9 56.06億 -19% -17%
24/8 67.84億 -14% -13%

鴻準(2354-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦終端機顯示器及有關零組件之加工製造銷售業務。前項產品之進出口貿易(限工廠產品)。代理國內外廠商產品之經銷報價及投標業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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