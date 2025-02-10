美元新資金定存喊出超優利10% 將來銀四大優惠挑戰市場最佳

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-10 19:47

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純網銀將來銀行即日起端出超殺的美元「大額資金同享定存 10%」、「活存牌告 4.2% 金額無上限」、「換匯日夜同價」及「匯入 0 元手續費」四大回饋，主打市場最優，在現今金融市場動盪、聯準會進入降息循環的大環境中，凸顯出獨到的市場競爭力。

首先，將來銀行端出「新資金享美元定存 10% 超優利」大菜，無論是小額或大額資金均可參加，最低只要 100 美元即可起存，不限筆數、最高可存到 12000 美元，等同是約當台幣近 40 萬元的存款都可享 10% 超級優利，存滿 1 個月後即可領回 100 美元、等值約台幣 3283 元，與市場上其他同天期美元商品相比，無疑為國人提供了一個極具吸引力、幾乎零風險的高收益選項。

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其次，將來銀行業界最優、4.2% 的美元活存牌告利率，無起存門檻、無金額上限，客戶在隨時可動用資金前提下，仍享受穩定高息回報，相較於市場上美元活存利率多介於 0.8~0.95% 區間，領息差距高達 4 倍以上，長期下來可望讓資產穩健增值，與他人拉出顯著的財富差距。

第三，將來銀行回饋市場極為罕見的「匯率日夜同價」給國人。將來銀行指出，全球匯市交易 24 小時不間斷，傳統銀行多會於台北匯市下午收盤後，將外幣兌換價格拉高一些，以避免夜盤波動過大的風險。