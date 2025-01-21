台泥旗下達航新式水泥專用船「達循輪」交船 拓展歐亞非運輸需求

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-21 17:02

‌



台泥 (1101-TW) 旗下達和航運今 (21) 日於日本四國新來島造船廠，舉行新式環保水泥專用船「達循輪」命名交船典禮，達和航運未來兩年還將陸續交付 2 艘 6.35 萬噸 Ultramax 環保散裝船，並佈局面向國際市場。

台泥總經理程耀輝表示，達和航運依循台泥企業團減碳增綠的主軸，隨著達循輪的投入使用，不僅能夠提供國內水泥的減碳運輸，未來還將積極拓展歐亞非低碳水泥市場的運輸需求，強化在環保減碳方面的優勢。

‌



目前達和航運旗下 12 艘船舶，包括 5 艘水泥專用船和 7 艘散裝船，是國內水泥散裝船隊當中最有國際競爭力的綠色環保船隊，此次「達循輪」的加入，也讓達和航運水泥船隊平均船齡下降 3 年。

根據 2023 年生效的國際海事組織 (IMO) 衡量船舶能源效率的碳強度指標 (CII)，達和航運的新船都是船舶 A 級的環保船隻，未來也能滿足國際客戶租船時對於能效的高標準要求。