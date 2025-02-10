營收速報 - 永崴投控(3712)1月營收33.87億元年增率高達108.34％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 17:16
永崴投控(3712-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣33.87億元，年增率108.34%，月增率-24.55%。
今年1-1月累計營收為33.87億元，累計年增率108.34%。
最新價為62.7元，近5日股價上漲6.69%，相關電腦週邊下跌-0.11%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+161 張
- 外資買賣超：+148 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|33.87億
|108%
|-25%
|24/12
|44.89億
|46%
|35%
|24/11
|33.15億
|56%
|-17%
|24/10
|39.86億
|101%
|126%
|24/9
|17.62億
|3%
|-10%
|24/8
|19.61億
|54%
|22%
永崴投控(3712-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為H201010 一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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