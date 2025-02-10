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鉅亨速報

營收速報 - 永崴投控(3712)1月營收33.87億元年增率高達108.34％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 17:16


永崴投控(3712-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣33.87億元，年增率108.34%，月增率-24.55%。

今年1-1月累計營收為33.87億元，累計年增率108.34%。

最新價為62.7元，近5日股價上漲6.69%，相關電腦週邊下跌-0.11%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+161 張
  • 外資買賣超：+148 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 33.87億 108% -25%
24/12 44.89億 46% 35%
24/11 33.15億 56% -17%
24/10 39.86億 101% 126%
24/9 17.62億 3% -10%
24/8 19.61億 54% 22%

永崴投控(3712-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為H201010 一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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