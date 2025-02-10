營收速報 - 德宏(5475)1月營收4,977萬元年增率高達51.24％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 16:16
今年1-1月累計營收為4,977萬元，累計年增率51.24%。
最新價為13.45元，近5日股價上漲13.45%，相關電子零組件類指數上漲3.85%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-51 張
- 外資買賣超：-59 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+8 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|4,977萬
|51%
|-27%
|24/12
|6,839萬
|107%
|41%
|24/11
|4,861萬
|102%
|1%
|24/10
|4,791萬
|53%
|10%
|24/9
|4,348萬
|-29%
|-9%
|24/8
|4,804萬
|-22%
|-2%
德宏(5475-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基層板,玻璃布之製造加工及買賣業務。前項之原材料,零配組件,製成品之製造加工買賣業務。前項產品之進出口及國內外廠商產品之經銷,投標,報價業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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