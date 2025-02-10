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鉅亨速報

營收速報 - 德宏(5475)1月營收4,977萬元年增率高達51.24％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 16:16


德宏(5475-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣4,977萬元，年增率51.24%，月增率-27.22%。

今年1-1月累計營收為4,977萬元，累計年增率51.24%。

最新價為13.45元，近5日股價上漲13.45%，相關電子零組件類指數上漲3.85%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-51 張
  • 外資買賣超：-59 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+8 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 4,977萬 51% -27%
24/12 6,839萬 107% 41%
24/11 4,861萬 102% 1%
24/10 4,791萬 53% 10%
24/9 4,348萬 -29% -9%
24/8 4,804萬 -22% -2%

德宏(5475-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基層板,玻璃布之製造加工及買賣業務。前項之原材料,零配組件,製成品之製造加工買賣業務。前項產品之進出口及國內外廠商產品之經銷,投標,報價業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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