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鉅亨速報

營收速報 - 東華(1418)1月營收68萬元年增率高達139.93％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 16:15


東華(1418-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣68萬元，年增率139.93%，月增率-35.88%。

今年1-1月累計營收為68萬元，累計年增率139.93%。

最新價為26.4元，近5日股價下跌-3.05%，相關紡織纖維上漲1.12%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+19 張
  • 外資買賣超：+20 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 68萬 140% -36%
24/12 106萬 -59% 99%
24/11 53萬 -28% -63%
24/10 146萬 466% 1539%
24/9 9萬 -92% -87%
24/8 71萬 -33% 717%

東華(1418-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為壓克力纖維之銷售。不動產租賃。住宅及大樓開發租售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報1月營收東華

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