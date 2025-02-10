營收速報 - 東華(1418)1月營收68萬元年增率高達139.93％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 16:15
今年1-1月累計營收為68萬元，累計年增率139.93%。
最新價為26.4元，近5日股價下跌-3.05%，相關紡織纖維上漲1.12%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+19 張
- 外資買賣超：+20 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|68萬
|140%
|-36%
|24/12
|106萬
|-59%
|99%
|24/11
|53萬
|-28%
|-63%
|24/10
|146萬
|466%
|1539%
|24/9
|9萬
|-92%
|-87%
|24/8
|71萬
|-33%
|717%
東華(1418-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為壓克力纖維之銷售。不動產租賃。住宅及大樓開發租售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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