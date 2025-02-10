鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估下修至32.13元，預估目標價為1410元
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 16:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對創意(3443-TW)做出2025年EPS預估：中位數由32.37元下修至32.13元，其中最高估值40.2元，最低估值25.79元，預估目標價為1410元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|最高值
|40.2(43.97)
|50.69
|最低值
|25.79(25.79)
|29.94
|平均值
|32.34(33.02)
|41.23
|中位數
|32.13(32.37)
|43.51
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|33,942,800
|45,259,770
|最低值
|28,679,920
|33,588,000
|平均值
|30,710,840
|38,572,680
|中位數
|30,343,000
|38,470,480
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|25.75
|26.18
|27.69
|10.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|25,044,192
|26,240,714
|24,039,671
|15,107,915
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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