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鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估下修至32.13元，預估目標價為1410元

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 16:10


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對創意(3443-TW)做出2025年EPS預估：中位數由32.37元下修至32.13元，其中最高估值40.2元，最低估值25.79元，預估目標價為1410元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值40.2(43.97)50.69
最低值25.79(25.79)29.94
平均值32.34(33.02)41.23
中位數32.13(32.37)43.51

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值33,942,80045,259,770
最低值28,679,92033,588,000
平均值30,710,84038,572,680
中位數30,343,00038,470,480

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS25.7526.1827.6910.9
營業收入
(單位：新台幣千元)		25,044,19226,240,71424,039,67115,107,915

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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