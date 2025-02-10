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鉅亨速報

營收速報 - 宏盛(2534)1月營收4.67億元年增率高達231.38％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 15:15


宏盛(2534-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣4.67億元，年增率231.38%，月增率-50.27%。

今年1-1月累計營收為4.67億元，累計年增率231.38%。

最新價為24.75元，近5日股價上漲2.73%，相關建材營造上漲1.15%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+93 張
  • 外資買賣超：+95 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 4.67億 231% -50%
24/12 9.39億 666% 1110%
24/11 7,762萬 -48% -26%
24/10 1.05億 -36% 63%
24/9 6,453萬 -61% -33%
24/8 9,606萬 -50% -35%

宏盛(2534-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠興建國民住宅及商業大樓出售出租業務。房屋租售之介紹業務。室內裝潢之設計及施工業務(現場僅作辦公室使用)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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