營收速報 - 宏盛(2534)1月營收4.67億元年增率高達231.38％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 15:15
今年1-1月累計營收為4.67億元，累計年增率231.38%。
最新價為24.75元，近5日股價上漲2.73%，相關建材營造上漲1.15%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+93 張
- 外資買賣超：+95 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|4.67億
|231%
|-50%
|24/12
|9.39億
|666%
|1110%
|24/11
|7,762萬
|-48%
|-26%
|24/10
|1.05億
|-36%
|63%
|24/9
|6,453萬
|-61%
|-33%
|24/8
|9,606萬
|-50%
|-35%
宏盛(2534-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠興建國民住宅及商業大樓出售出租業務。房屋租售之介紹業務。室內裝潢之設計及施工業務(現場僅作辦公室使用)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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