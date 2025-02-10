營收速報 - 華建(2530)1月營收1.08億元年增率高達998.02％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 15:15
今年1-1月累計營收為1.08億元，累計年增率998.02%。
最新價為39.05元，近5日股價下跌-2.91%，相關建材營造上漲1.15%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-171 張
- 外資買賣超：-183 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+12 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|1.08億
|998%
|-91%
|24/12
|11.90億
|-39%
|703%
|24/11
|1.48億
|20204%
|-25%
|24/10
|1.99億
|27029%
|-51%
|24/9
|4.02億
|54985%
|-28%
|24/8
|5.58億
|76454%
|-46%
華建(2530-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓出租出售業務。委託營造廠商興建國民住宅出租出售業務。房屋租售之介紹業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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