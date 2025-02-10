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鉅亨速報

營收速報 - 華建(2530)1月營收1.08億元年增率高達998.02％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 15:15


華建(2530-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣1.08億元，年增率998.02%，月增率-90.96%。

今年1-1月累計營收為1.08億元，累計年增率998.02%。

最新價為39.05元，近5日股價下跌-2.91%，相關建材營造上漲1.15%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-171 張
  • 外資買賣超：-183 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+12 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 1.08億 998% -91%
24/12 11.90億 -39% 703%
24/11 1.48億 20204% -25%
24/10 1.99億 27029% -51%
24/9 4.02億 54985% -28%
24/8 5.58億 76454% -46%

華建(2530-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓出租出售業務。委託營造廠商興建國民住宅出租出售業務。房屋租售之介紹業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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