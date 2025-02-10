營收速報 - 京城(2524)1月營收5.49億元年增率高達114.25％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 15:15
今年1-1月累計營收為5.49億元，累計年增率114.25%。
最新價為61元，近5日股價下跌-1.8%，相關建材營造上漲1.15%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+10 張
- 外資買賣超：+7 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|5.49億
|114%
|-71%
|24/12
|18.97億
|543%
|35%
|24/11
|14.07億
|266%
|-45%
|24/10
|25.40億
|2263%
|374%
|24/9
|5.36億
|20%
|40%
|24/8
|3.84億
|-4%
|15%
京城(2524-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為H701010住宅及大樓開發租售業。J901020一般旅館業。F501060餐館業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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