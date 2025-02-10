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鉅亨速報

營收速報 - 京城(2524)1月營收5.49億元年增率高達114.25％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 15:15


京城(2524-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣5.49億元，年增率114.25%，月增率-71.08%。

今年1-1月累計營收為5.49億元，累計年增率114.25%。

最新價為61元，近5日股價下跌-1.8%，相關建材營造上漲1.15%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+10 張
  • 外資買賣超：+7 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 5.49億 114% -71%
24/12 18.97億 543% 35%
24/11 14.07億 266% -45%
24/10 25.40億 2263% 374%
24/9 5.36億 20% 40%
24/8 3.84億 -4% 15%

京城(2524-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為H701010住宅及大樓開發租售業。J901020一般旅館業。F501060餐館業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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