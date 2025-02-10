OpenAI砸1400億美元 登「超級盃」播首支電視廣告
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-10 16:40
OpenAI 今年在「超級盃」斥資 1,400 萬美元，在「超級盃」期間播出首支電視廣告，吸引約 1.3 億人觀看。
超級盃期間，是各大企業都爭相播放廣告的好時段，因為其擁有廣大的觀眾群，從來沒付費廣告宣傳過的 OpenAI，今年打破慣例，選擇在超級盃上半場投放 60 秒廣告作宣傳。
OpenAI 競爭對手 Google、Anthropic 和微軟等，去年也曾在超級盃投放廣告。
OpenAI 廣告中，將 AI 定位為人類最偉大的創新之一，採用簡潔的點狀動畫展現了人類的技術進化，從早期的火和輪子等工具，到現代的 DNA 定序和太空探索等突破。
廣告以現代 AI 的應用為結尾，展示了 ChatGPT 處理日常任務，如起草商業計劃和語言輔導等作用，故意不提及 AGI 或超級智能，而是專注於 AI 的實際應用。
OpenAI 首位行銷長 Kate Rouch 表示，「我們希望對觀看超級盃的觀眾來說，這個廣告和他們息息相關，其中包括數千萬對 AI 不熟悉的觀眾。」
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