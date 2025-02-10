OpenAI砸1400億美元 登「超級盃」播首支電視廣告 

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-10 16:40

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OpenAI 今年在「超級盃」斥資 1,400 萬美元，在「超級盃」期間播出首支電視廣告，吸引約 1.3 億人觀看。

超級盃期間，是各大企業都爭相播放廣告的好時段，因為其擁有廣大的觀眾群，從來沒付費廣告宣傳過的 OpenAI，今年打破慣例，選擇在超級盃上半場投放 60 秒廣告作宣傳。

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OpenAI 競爭對手 Google、Anthropic 和微軟等，去年也曾在超級盃投放廣告。

OpenAI 廣告中，將 AI 定位為人類最偉大的創新之一，採用簡潔的點狀動畫展現了人類的技術進化，從早期的火和輪子等工具，到現代的 DNA 定序和太空探索等突破。

廣告以現代 AI 的應用為結尾，展示了 ChatGPT 處理日常任務​​，如起草商業計劃和語言輔導等作用，故意不提及 AGI 或超級智能，而是專注於 AI 的實際應用。