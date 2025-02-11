微軟 Microsoft 亞洲研究院副院長田江森博士加入AIMAU合併後公司董事會，為醫療AI添助力

鉅亨網新聞中心 2025-02-11 10:31

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Aimfinity Investment Corp. I 修改其與 Docter Inc. 之間的擬議合併協定的 Earnout 結構，並任命微軟前亞洲研究院副院長田江森博士加入合併後公司的董事會

（2025 年 2 月 10 日，紐約）—— Aimfinity Investment Corp. I（納斯達克代碼：AIMAU）今日宣佈，於 2025 年 1 月 19 日，公司已與 Docter Inc. (“Docter”) 簽署與 2023 年 10 月發佈的業務合併協議（“合併協議”）的第二次修正案（“最新修正案”），優化合併後的 Earnout（盈利達成獎勵）機制，以更符合業務條件。此外，微軟前亞洲研究院副院長田江森博士（Dr. Jonathan Tien）近期也同意加入公司與 Docter Inc. 擬議合併後的新上市公司（“未來上市公司”）的董事會，進一步增強未來上市公司在智慧醫療與前沿技術領域的戰略佈局。

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調整 Earnout 目標時間，增強市場靈活性

根據最新修正案：

• 原定於 2024 年的 30,000 台設備銷售目標，Earnout 獎勵將調整至 2025 年，Docter 股東仍可獲得 1,000,000 股額外股票。

• 原定於 2025 年的 40,000 台設備銷售目標，Earnout 獎勵將調整至 2026 年，Docter 股東可獲得 1,500,000 股額外股票。

這一調整反映了 AIMAU 和 Docter 的考慮，使得合併協議的條款與 Docter 地業務條件更好地保持一致，並且進一步激勵未來上市公司在業務重點關注領域實現業績與增長。

AIMAU 首席執行官張義發（I-Fa Chang）表示：“這一改動不僅增強了 Docter 在市場競爭中的靈活性，也確保了我們能以最優策略實現長期增長目標。”

田江森博士同意加入未來上市公司董事會，強化前沿科技佈局

AIMAU 和 Docter Inc. 同意，作為未來上市公司持續推進技術創新戰略的一部分，未來上市公司將任命田江森博士出任董事角色。

田博士曾擔任微軟亞洲研究院副院長，在人工智慧、大數據及計算機科學領域擁有超過 30 年的經驗。他的職業生涯涵蓋了 SpaceLabs Medical、bSQUARE 及微軟總部和亞洲研究院在 AI 和演算法應用領域擁有廣泛經驗。作為董事，田博士的加入將為未來上市公司在新技術發展、跨領域融合和跨境合作等方面提供戰略指引。

“智慧醫療設備行業正進入 AI 賦能的新時代，” 田博士表示，“AIMAU 和 Docter 的擬議合作為我們提供了一個獨特的機會，將前沿技術與實際醫療需求結合，推動健康管理的未來。我期待與董事會成員及管理團隊攜手，共同實現未來上市公司的戰略目標。 ”

合併交易穩步推進

AIMAU 預計其與 Docter 的擬議合併交易將在獲得股東批准後完成，未來上市公司將繼續在納斯達克交易。此前，公司已於 2025 年 2 月 3 日向美國證券交易委員提交 F-4 登記聲明（“F-4”），並將在美國證券交易委員對 F-4 完成審查並宣佈生效後召開股東大會對合併交易進行投票表決。

“F-4 的公開提交標誌著我們已經邁出了關鍵的一步。我們將繼續專注於推進與 Docter 的合併進程。” AIMAU 董事長張義發表示，“這不僅是 AIMAU 的一項重要里程碑，更是我們兌現承諾，為股東創造長期價值的關鍵一步。 ”

關於 Aimfinity Investment Corp. I（AIMAU）

AIMAU 是一家特殊目的收購公司（SPAC），專注於投資具備高成長潛力的企業，並通過合併或收購方式幫助其上市。公司致力於發掘和推動創新科技、醫療健康及新興產業的高速發展。

關於 Docter Inc.

Docter Inc. 是一家創新型醫療科技公司，專注於無創血糖監測及智能健康設備的研發。其核心產品 DocterWatch 採用先進的傳感技術，為用戶提供血糖趨勢分析、血管健康監測及早期疾病預測服務，致力於提升全球用戶的健康管理體驗。

關於前瞻性陳述的注意事項

如先前 AIMAU 於 2023 年 10 月 16 日向美國聯邦證券交易委員會（“SEC”）提交的 8-K 報表中披露所示，2023 年 10 月 13 日，AIMAU 與 Docter、Aimfinity Investment Merger Sub I（一家開曼群島公司和 AIMAU 的子公司）（“買方”）和 Aimfinity Investment（一家特拉華州公司和買方的子公司）達成一項合併協议， AIMAU 將與 Docter 進行業務合併。

本新聞稿包含《1933 年證券法》和《1934 年證券交易法》（經修訂）所定義的某些「前瞻性陳述」。非歷史事實的陳述，包括關於上述未決交易的陳述以及各方的觀點和期望的陳述，均屬於前瞻性陳述。此類陳述包括但不限於有關擬議交易的陳述，例如初始企業的預期價值和交易完成後的股權價值、擬議交易的效益、整合計劃、預期的協同效應和收入機會、預期的未來財務和經營業績和結果，包括增長估計、合併後公司的預期管理和治理況，以及交易的預期交割時間。「預期」、「相信」、「估計」、「打算」、「計劃」等字眼及類似的表述均表示前瞻性陳述。這些前瞻性陳述並非對未來績效的保證，並且受已知或未知的各種風險和不確定性、假設（包括對一般經濟、市場、行業和營運因素的假設）的影響，這些因素可能導致實際結果與所示或預期的結果有重大差異。

此等風險和不確定因素包括但不限於：(i) 與即將進行的業務合併的預期完成時間和可能性有關的風險，包括由於交易的一個或多個成交條件未得到滿足或被放棄而導致交易無法完成的風險，例如未及時或以其他方式獲得監管部門批准，或者政府機構禁止、延遲或拒絕批准交易的完成，或要求與此類批准相關的某些條件、限製或約束； (ii) 與 AIMAU 和 Docter 成功整合業務的能力相關的風險； (iii) 發生任何可能導致交易協議終止的事件、變更或其他情況； (iv) Docter 或 AIMAU 的財務狀況、業績、營運或前景可能發生重大不利變化的風險；（v）因擬議交易導致管理層無法進行持續業務運營相關的風險； (vi) 與擬議交易有關的任何公告可能對 AIMAU 證券的市場價格產生不利影響的風險；（vii）擬議交易及其公告可能對 Docter 维持客戶、留用和聘用關鍵人員以及維持與供應商和客戶的關係的能力以及其經營業績和業務產生不利影響的風險； (viii)：與醫療器材產業相關的風險，包括但不限於政府監管和執法變化、市場競爭、競爭產品和定價活動；以及 (ix) 與合併後公司提升其產品和服務、執行其業務策略、擴大其客戶群以及維持與其業務夥伴的穩定關係的能力有關的風險。有關風險和不確定性的進一步列表和描述，請參考在 AIMAU 於 2022 年 4 月 26 日提交的與首次公開募股有關的招股說明書（“IPO 招股說明書”）、於 2024 年 4 月 12 日提交的 AIMAU 的 2023 財政年度 10-K 報表（“2023 年報”）以及買方於 2025 月 2 月 3 日提交的與擬議交易有關的 F-4 招股說明書（SEC 文件編號 333-284658）（經修訂）（“F-4 報表”）中的相關披露，以及各方可能向 SEC 提交或提供的其他文件。如果這些風險或不確定因素中的一個或多個成為現實，或者基本假設被證明不正確，實際結果可能與此類前瞻性陳述所示或預期的結果有重大差異。因此，請注意不要過度依賴這些前瞻性陳述。前瞻性陳述僅與其作出之日有關，AIMAU、Docter 及其子公司不承擔更新前瞻性陳述以反映其作出之日後事件或情況的義務，除非法律和行政規定另有規定。

如何獲取更多資訊

就此處所述的交易而言，買方已於 2025 年 2 月 3 日提交了 F-4 報表。股東還可以從 AIMAU 免費獲得 F-4 報表的副本。 F-4 報表和一旦發布，也可以在 SEC 網站 www.sec.gov 免費取得。我們強烈建議 AIMAU 的投資者和證券持有人閱讀這些資料（包括對其的任何修訂或補充資料）以及 AIMAU 將向美國證券交易委員會提交的與交易有關的任何其他相關文件，因為它們將包含有關 AIMAU、公司和本文所述交易的重要資訊。

要約參與者

AIMAU、Docter 及其各自的董事、高管和員工以及其他人員可被視為就擬議交易向 AIMAU 普通股持有人發出交易要約的參與者。有關 AIMAU 董事和高管以及他們所持 AIMAU 普通股的資訊載於 IPO 招股說明書和 2023 年報中。關於 AIMAU 普通股持有人的利益的其他資訊載於擬買方提交的 F-4 報表中。這些文件可以從上面指出的來源免費取得。

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