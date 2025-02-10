對等關稅嚇壞台股？國泰投信：台半導體具競爭力 可望轉嫁成本

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-10 12:16

‌



美國總統川普 7 日投出震撼彈，宣布將公布對等關稅措施，加劇美股不安，當日三大美股指數紛紛收黑，包括那斯達克指數跌 1.36%、道瓊、標普 50 指數則分別下跌近 1%。連帶台股今 (10) 日開盤重挫逾 200 點，午盤前回落至 23200 點附近。

台灣半導體產業在全球據以舉足輕重之地位，外界擔憂是否容易成為川普開刀的目標？對此，國泰投信表示，由於 AI 發展是建立在算力之上，半導體晶片發展是產業的核心，台灣在先進製程晶片中具有競爭優勢，可替代性相對低，在成本轉嫁上更有機會由需求方吸收，因此對產業鏈影響有限，此時台股出現震盪，反而是加碼好時機。

‌



國泰投信董事長張錫上周五出席「創新才給力台股全攻略專題演講」時提到，AI 終端運用好戲正上演，AI 手機與 PC 等消費品的全球滲透率在 2025 年被預估將分別達到 30%、25%，並且在明年增長到 50%、45%，漲幅可觀。

而 AI 熱潮帶來股市交易熱絡，金融股同樣因此受惠，統計 2024 年國內 14 家金控自結獲利表現達 5979.79 億元，年增率達 63.7%；台股今年仍有望在 AI 領頭、金融支撐的氣勢下打開多頭格局，表現仍是看多。

國泰永續高股息 (00878-TW) 基金經理人游日傑表示，在 AI、金融加持下，台股預期今年表現不會差；投資人可選擇配置合理之標的積極布局，掌握台股成長行情；00878 在成分股配置上有 4 成的 AI 概念股，包括聯發科、聯詠、瑞昱等 IC 設計龍頭、還有華碩、仁寶、微星等電子股；此外，00878 也持有如國泰金、富邦金、中信金等相關金融股，權重占比逾 2 成，有望打造攻守兼備格局。

游日傑補充，00878 追蹤 MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數，成分股篩選上會考量企業的 ESG 表現，以調整後股息殖利率作為權重分配之標準，以捕捉台灣兼具永續與能夠配發高息股之企業，是目前全台規模最大的 ESG 基金，根據集保中心統計，截止至 2 月 7 日，00878 受益人數再創高達 158.7 萬人，相較前周成長逾 1.5 萬人，深受投資人喜愛。