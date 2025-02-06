溢泰以淨水與金屬製品帶動成長 2/7以每股90元登錄興櫃

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-06 16:27

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溢泰實業 (7818-TW) 將於明 (7) 日以每股 90 元參考價登錄興櫃交易。溢泰多元化的業務版圖涵蓋生活及商用淨水、工業淨水以及生活休閒事業，並於全球主要市場建立營運中心。

依 OTC 資料顯示，就溢泰實業的營收分析，2023 年溢泰實業營收 120.04 億元，水資源產品營收占 53.12% 爲數大宗，金屬產品占 32.45%，工業水處理 14%。溢泰實業 2024 年前 11 月營收 121.39 億元，毛利率 31.8%，前 11 月稅後純益爲 11.87 億元，每股純益達 8.14 元。營收與獲利都雙雙超越 2023 年全年。

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溢泰集團執行長林于鈞指出，溢泰的核心業務分為三大領域：淨水產品、金屬製品及工業水處理系統，生產據點遍布台灣、美國、澳洲、中國、泰國。淨水產品涵蓋 RO 系統、桌上型淨水器與商用高流量過濾系統，應用於住宅、商業及工業場景。金屬業務專精於高規格車載裝備的設計與研發及多功能家具，客戶涵蓋美系、日系、歐系、中系等知名大廠；而工業水處理則針對電子半導體及食品加工等高標準產業，提供全面性的淨化及循環解決方案。

溢泰的核心優勢在於「技術創新」與「高度垂直整合生產鏈」。公司以 Turn-Key 設計概念貫穿從產品研發到量產的各個環節，擁有包括射出成型、高精度濾心濾材生產製造及自動化裝配在內的完整生產體系。此外，其工業水處理業務結合 BIM 模組化技術與 ESG 活性碳再生方案，極具全球競爭力。

根據統計，溢泰在 2023 年台灣淨水產品出口市場中占比達 46.49%，並已成功將產品銷往北美、亞洲及歐洲等地，幾乎囊括全球前五大淨水產品品牌的 OEM/ODM 代工市場。。溢泰的主要收入來源為淨水產品及金屬製品。

溢泰截至 2024 年上半年水資源產品的營收占比高達 64.74%（家用 56.72%，工業 8.02%），金屬產品則占 35.25%。在地區別營收方面，24 年 H1 美洲市場貢獻達 59.82%，亞洲為 26.81%，而台灣及其他地區占 13.36%；市場多元布局且營收穩定。

根據調研機構 Fortune Business Insights 調查指出，2023 年全球淨水器市場規模為 326.5 億美元，預計將從 2024 年的 350.1 億美元成長到 2032 年的 628.8 億美元，預測期內複合年增長率為 7.6%。亞太地區在淨水器市場佔據主導地位，2023 年市占率為 38.99% 且持續成長，這也同步推升溢泰的營運動能。