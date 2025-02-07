水資源概念股溢泰今登錄興櫃交易早盤大漲1.02倍

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-07 09:52

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溢泰實業 (7818-TW) 於今 (7) 日以每股 90 元參考價登錄興櫃交易。早盤最高成交價 182.5 元，漲幅達 1.02 倍，溢泰實業多元化的業務版圖涵蓋生活及商用淨水、工業淨水以及生活休閒事業，並於全球主要市場建立營運中心。

依 OTC 資料顯示，溢泰實業 2024 年前 11 月營收 121.39 億元，毛利率 31.8%，前 11 月稅後純益爲 11.87 億元，每股純益達 8.14 元。營收與獲利都雙雙超越 2023 年全年。

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溢泰集團執行長林于鈞指出，溢泰的核心業務分為三大領域，淨水產品、金屬製品及工業水處理系統，生產據點遍布台灣、美國、澳洲、中國、泰國。淨水產品涵蓋 RO 系統、桌上型淨水器與商用高流量過濾系統，應用於住宅、商業及工業場景。金屬業務專精於高規格車載裝備的設計與研發及多功能家具，客戶涵蓋美系、日系、歐系、中系等知名大廠；而工業水處理則針對電子半導體及食品加工等高標準產業，提供全面性的淨化及循環解決方案。

溢泰的核心優勢在於「技術創新」與「高度垂直整合生產鏈」。公司以 Turn-Key 設計概念貫穿從產品研發到量產的各個環節，擁有包括射出成型、高精度濾心濾材生產製造及自動化裝配在內的完整生產體系。此外，其工業水處理業務結合 BIM 模組化技術與 ESG 活性碳再生方案，極具全球競爭力。