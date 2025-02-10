營收速報 - 元翎(4564)1月營收1.27億元年增率高達88.62％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 08:16
今年1-1月累計營收為1.27億元，累計年增率88.62%。
最新價為23.2元，近5日股價上漲7.16%，相關電機機械上漲0.87%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+718 張
- 外資買賣超：+792 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-74 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|1.27億
|89%
|-10%
|24/12
|1.42億
|46%
|8%
|24/11
|1.31億
|43%
|24%
|24/10
|1.05億
|6%
|48%
|24/9
|7,138萬
|-24%
|-27%
|24/8
|9,809萬
|-14%
|-18%
元翎(4564-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各式迷你高壓充氣鋼瓶(charger)及各式高壓容器。CA02990 其他金屬製品製造業。C114010 食品添加物製造業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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