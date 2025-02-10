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鉅亨速報

營收速報 - 元翎(4564)1月營收1.27億元年增率高達88.62％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 08:16


元翎(4564-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣1.27億元，年增率88.62%，月增率-10.11%。

今年1-1月累計營收為1.27億元，累計年增率88.62%。

最新價為23.2元，近5日股價上漲7.16%，相關電機機械上漲0.87%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+718 張
  • 外資買賣超：+792 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-74 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 1.27億 89% -10%
24/12 1.42億 46% 8%
24/11 1.31億 43% 24%
24/10 1.05億 6% 48%
24/9 7,138萬 -24% -27%
24/8 9,809萬 -14% -18%

元翎(4564-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各式迷你高壓充氣鋼瓶(charger)及各式高壓容器。CA02990 其他金屬製品製造業。C114010 食品添加物製造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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