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鉅亨速報

營收速報 - 富宇(4907)1月營收3.32億元年增率高達693.55％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 08:16


富宇(4907-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣3.32億元，年增率693.55%，月增率-77.36%。

今年1-1月累計營收為3.32億元，累計年增率693.55%。

最新價為66.8元，近5日股價下跌-0.89%，相關建材營造股價指數上漲1.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-32 張
  • 外資買賣超：-32 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 3.32億 694% -77%
24/12 14.66億 1039% 54666%
24/11 268萬 -100% 404%
24/10 53萬 -99% -100%
24/9 16.11億 83% 4190%
24/8 3,755萬 69430% -34%

富宇(4907-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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