營收速報 - 富宇(4907)1月營收3.32億元年增率高達693.55％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 08:16
今年1-1月累計營收為3.32億元，累計年增率693.55%。
最新價為66.8元，近5日股價下跌-0.89%，相關建材營造股價指數上漲1.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-32 張
- 外資買賣超：-32 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|3.32億
|694%
|-77%
|24/12
|14.66億
|1039%
|54666%
|24/11
|268萬
|-100%
|404%
|24/10
|53萬
|-99%
|-100%
|24/9
|16.11億
|83%
|4190%
|24/8
|3,755萬
|69430%
|-34%
富宇(4907-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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