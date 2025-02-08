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鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估上修至5.4元，預估目標價為47.5元

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 08:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.35元上修至5.4元，其中最高估值5.77元，最低估值4.91元，預估目標價為47.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值5.77(5.77)6.954.36
最低值4.91(4.91)3.544.17
平均值5.37(5.35)4.824.26
中位數5.4(5.35)4.744.26

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值222,877,560244,263,380222,997,670
最低值219,015,000209,738,000202,958,000
平均值220,601,990221,984,920213,428,890
中位數221,000,000218,090,000214,331,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.011.341.31-0.69
營業收入
(單位：新台幣千元)		200,356,523138,068,607103,872,35989,048,776

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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