鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估上修至5.4元，預估目標價為47.5元
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 08:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.35元上修至5.4元，其中最高估值5.77元，最低估值4.91元，預估目標價為47.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|5.77(5.77)
|6.95
|4.36
|最低值
|4.91(4.91)
|3.54
|4.17
|平均值
|5.37(5.35)
|4.82
|4.26
|中位數
|5.4(5.35)
|4.74
|4.26
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|222,877,560
|244,263,380
|222,997,670
|最低值
|219,015,000
|209,738,000
|202,958,000
|平均值
|220,601,990
|221,984,920
|213,428,890
|中位數
|221,000,000
|218,090,000
|214,331,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.01
|1.34
|1.31
|-0.69
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|200,356,523
|138,068,607
|103,872,359
|89,048,776
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 投信近5日買超個股
- 〈台股盤後〉電子權值點火漲161點收23478點 蛇年首周小跌47點
- 台股回補大缺口 外資買超30億元 敲進AI族群 反手賣航空雙雄4.5萬張
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)目標價調降至47.5元，幅度約5%
下一篇