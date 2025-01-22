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鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估下修至9.09元，預估目標價為132.5元

鉅亨網新聞中心 2025-01-22 16:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對力成(6239-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.14元下修至9.09元，其中最高估值9.63元，最低估值7.67元，預估目標價為132.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值9.63(9.63)10.9314.45
最低值7.67(7.67)8.39.7
平均值9.07(9.08)9.7211.99
中位數9.09(9.14)9.6711.8

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值75,012,00083,041,00091,952,000
最低值73,314,61069,931,45077,372,990
平均值74,099,97076,622,36085,061,260
中位數74,075,00076,886,74087,013,250

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.7211.611.548.6
營業收入
(單位：新台幣千元)		70,440,94583,926,73583,793,57276,180,649

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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