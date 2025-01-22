鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估下修至9.09元，預估目標價為132.5元
鉅亨網新聞中心 2025-01-22 16:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對力成(6239-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.14元下修至9.09元，其中最高估值9.63元，最低估值7.67元，預估目標價為132.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|9.63(9.63)
|10.93
|14.45
|最低值
|7.67(7.67)
|8.3
|9.7
|平均值
|9.07(9.08)
|9.72
|11.99
|中位數
|9.09(9.14)
|9.67
|11.8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|75,012,000
|83,041,000
|91,952,000
|最低值
|73,314,610
|69,931,450
|77,372,990
|平均值
|74,099,970
|76,622,360
|85,061,260
|中位數
|74,075,000
|76,886,740
|87,013,250
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.72
|11.6
|11.54
|8.6
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|70,440,945
|83,926,735
|83,793,572
|76,180,649
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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