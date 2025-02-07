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〈焦點股〉電子級玻纖布需求夯 富喬也拚產能股價爆量創15年新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-07 11:06

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富喬董事長張元賓。(鉅亨網記者張欽發攝)

PCB 市場需求恢復，AI 帶動 Low DK 高頻高速材料的需求快速成長，玻纖一貫廠富喬 (1815-TW) 在現階段 L1 電子高階玻纖布交易市況熱並呈現供不應求之下，已朝更高規格的 L2 產品開發，富喬股價早盤爆量逾 18.5 萬張，股價最高 33.85 元，漲幅超過 7.4%，創 15 年新高

富喬在 2024 年的目標是將 Low DK 高頻高速材料的產能拉到電子級玻纖布的 30% 占比， 2025 年將拓展 Low DK 高頻高速材料的產能到電子級玻纖布的 40%。


富喬認為，高頻、高速、低損耗材料在 PCB 應用仍是未來幾年的主要成長產品。富喬 Low DK 高頻高速材料因客戶需求，持續擴產中。另外，隨著更高階此類終端應用，富喬的更高階 L2 產品通過客戶認證，應用在 m8 材料，終端用在 800G 交換器，2024 年第四季導入量產，預估富喬 L1 及 L2 產品的增產，可望持續帶動富喬 2025 年的營收及獲利。

富喬 2024 年前三季營收 29.6 億元，毛利率 10.57%，年增 8.75 個百分點，2024 年前三季稅後虧損 7661 萬元，明顯較去年同期虧損  2.91 億元收斂，每股虧損收斂到 0.17 元。

富喬在因應客戶的海外需求方面，並已在泰國的北柳府簽約建廠土地，建廠進度將依客戶的需求面推進。

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